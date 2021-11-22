Арбитр объяснил решение остановить матч Лион – Марсель

Арбитр Рудди Букке, который обслуживал матч 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем», объяснил свое решение приостановить игру.

На помним, что на второй минуте матча в хавбека «Марселя» Димитри Пайета прилетела бутылка. После этого судья приостановил встречу и увел команды в подтрибунное помещение. Затем было принято решение не доигрывать встречу.

«Мы бы хотели, чтобы все произошло иначе. Но я изначально принял решение не продолжать матч. На совещании были упомянуты риски нарушения общественного порядка, их приняли во внимание в первую очередь. Но я уверен, что мое решение о невозобновлении игры было правильным.

Я принял такое решение по очевидным спортивным причинам. Следует учитывать множество факторов безопасности: полный стадион, эвакуация игроков… Но итоговое решение принимал я», - сказал Букке.