Арбитр объяснил решение остановить матч Лион – Марсель

Была угроза безопасности игроков

  • 22.11.2021 07:40
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Арбитр объяснил решение остановить матч Лион – Марсель
© Getty Images/Global Images Ukraine

Арбитр Рудди Букке, который обслуживал матч 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем», объяснил свое решение приостановить игру.

На помним, что на второй минуте матча в хавбека «Марселя» Димитри Пайета прилетела бутылка. После этого судья приостановил встречу и увел команды в подтрибунное помещение. Затем было принято решение не доигрывать встречу.

«Мы бы хотели, чтобы все произошло иначе. Но я изначально принял решение не продолжать матч. На совещании были упомянуты риски нарушения общественного порядка, их приняли во внимание в первую очередь. Но я уверен, что мое решение о невозобновлении игры было правильным.

Я принял такое решение по очевидным спортивным причинам. Следует учитывать множество факторов безопасности: полный стадион, эвакуация игроков… Но итоговое решение принимал я», - сказал Букке.

Источник — RMC Sport

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