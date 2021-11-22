Жозе МОУРИНЬО: «Перед матчем Шевченко подарил мне бутылку красного вина»

«Рома» в матче 13-го тура Серии А обыграла «Дженоа» (2:0). Главный тренер римлян Жозе Моуриньо высказался о дебютной игре украинского тренера «Дженоа» Андрея Шевченко.

«Перед началом игры Андрей подарил мне бутылку красного вина, которое является традиционным подарком в английском футболе от тренера домашней команды. Я также побеседовал с его помощником Мауро Тассотти. Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится. Он будет рад за себя и разочарован за меня.

Вы должны быть без ума от этого, чтобы выполнять эту работу, и Шевченко без ума от этого», — сказал Моуриньо.

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