ЗАХОВАЙЛО: «Шевченко решил сушить игру в расчете на контратаки и стандарты»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение «Дженоа» Андрея Шевченко от «Ромы» (0:2) в матче 13-го тура итальянской Серии А.

Дебют Шевченко в Серии А. Лично для меня - это огромный профессиональный интерес. Хочу убедиться, сработают ли идеи Шевы, и как он будет развиваться.

На первый матч Шевченко выбрал структуру в три центральных защитника. Схема 5-3-2. Первые 10 минут показали, что Андрей Николаевич решил сушить игру в расчете на контратаки и стандарты. Моуриньо выбрал туже формацию 5-3-2.

Получилось своеобразное зеркало. Первый тайм проходил в позиционной борьбе. «Рома» владела территориальным преимуществом, но взломать оборону было проблематично. Мхитариан выиграл пару подборов, и это, пожалуй, все, что запомнилось в первом тайме.

Все самое интересное начало происходить после семидесятой минуты. Моуриньо все-таки нашел ключик. Было заметно, что в переходных фазах от атаки в оборону «Дженоа» теряла структуру и надежность. Моуриньо выпустил быстрого Афена и практически специально отдал инициативу. Дженоа полезла вперед, обрез... и план Моуриньо сработал - 0:1. Судороги с перестройкой игры у Шевы не получились. Оставалось слишком мало времени.

Вывод: хоть результат и негативный, но Шева справился. В «Дженоа» большие кадровые проблемы. Перестроиться в атакующие модели почти нереально. Команда за всю игру нанесла всего один удар в створ. Очень много ветеранов. Надо дотянуть до открытия трансферного окна», - сказал Заховайло.