В воскресенье, 21 ноября, состоится поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором будут играть «Дженоа» и «Рома». Матч пройдет в Генуе (Италия), на поле стадиона «Луиджи Феррарис», начало в 21:45.
Андрей Шевченко дебютирует на посту главного тренера команды из Генуи. Коллектив Жозе Моуриньо находится в серьезном кризисе, проиграв два матча подряд в Италии.
- Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
Дженоа – Рома. Шевченко против Моуриньо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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