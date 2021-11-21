В воскресенье, 21 ноября, состоится поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором будут играть «Дженоа» и «Рома». Матч пройдет в Генуе (Италия), на поле стадиона «Луиджи Феррарис», начало в 21:45.

Андрей Шевченко дебютирует на посту главного тренера команды из Генуи. Коллектив Жозе Моуриньо находится в серьезном кризисе, проиграв два матча подряд в Италии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

Дженоа – Рома. Шевченко против Моуриньо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.