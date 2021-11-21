Сергей СТАХОВСКИЙ: «Наша команда более стабильная, чем сборная Норвегии»

Второй номер сборной Украины Сергей Стаховский рассказал Sport.ua о выходе в два полуфинала на челленджере во Франции и подготовке к матчу Кубка Дэвиса против команды Норвегии (26-27 ноября).



– На челленджере в По довольно неожиданно для букмекеров обыграли двух сеяных из топ-5. Можно ли сказать, что уже полностью набрали форму после болезни?

– Я не букмекер, поэтому мне сложно сказать, кто был фаворитом, а кто нет (смеется – прим.). Но были очень чистые матчи. Если с Денисом Новаком был совсем чистый матч (6:3, 6:1), и он, как мне кажется, сломался после первого сета, то дальше было сложнее. Но моя физическая форма и уровень игры улучшились, что помогло показать нормальный уровень.



– Что за болезнь была после турнира в Киеве?

– Неизвестно, но не ковид. Я сдавал два теста, они были отрицательными. Меня «сложила» либо усталость, либо истощение. Два дня провалялся, потом было очень сложно вернуться в строй.



– Какие ожидания от матча с норвежцами? В одиночках против Рууда что-то можем показать, или на остальные три матча настраиваемся?

– Ожидания положительные, но не нужно забывать, что у них есть теннисист, который сейчас показал феноменальный теннис в Турине. Он играл в полуфинале, хотя достаточно легко проиграл Медведеву. Но это опасный игрок, он молод и может показать результат. Конечно, один в поле не воин, и это играет нам на руку. У нас в команде, возможно, нет такой громкой фамилии на первой позиции, но у нас команда более стабильная и сплоченная. Наш план – брать два очка с их вторым номером и выигрывать пару.



В По мы с Денисом Молчановым сыграли только два матча. Это не так много, как хотелось бы, но мы знаем, как мы играем и на что способны. К сожалению, полуфинал мы играли после очень тяжелой моей одиночки, и я был физически выжат. Это стало причиной поражения.



– Что можете сказать о Дурасовиче, который станет нашим главным соперником?

– Видел его несколько раз в жизни, очень мало помню. Он любит хард, гораздо лучше чувствует себя на быстрых покрытиях. Играет агрессивно, мощно. Раньше в его игре было много ошибок, но в последний раз я видел его полтора года назад.



– Что можете сказать о полуфинальном матче против Раду Албота (2:6, 7:6, 1:6)?

– Проиграл очень сложный матч. Физически я был готов более-менее, но с Алботом на таком покрытии играть 2 часа и 20 минут – это не очень весело, это сложно.