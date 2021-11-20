По. Стаховский в трех сетах проиграл битву за путевку в финал

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) завершил выступления на челленджере во Франции.



В матче 1/2 финала украинец уступил седьмому сеяному Раду Алботу из Молдовы (№137 ATP).



По. Полуфинал

Сергей Стаховский (Украина) – Раду Албот (Молдова) – 2:6, 7:6(3), 1:6

Ранее украинец выбил четвертого и пятого сеяных на этом турнире.



Это была третья встреча теннисистов, Стаховский пока не побеждал.



Сергей сыграл второй полуфинал на уровне челленджеров в текущем сезоне, оба проиграл.



В следующем раунде Албот сыграет против Иржи Легечки из Чехии (№159 ATP) или Хольгера Руне из Дании (№108 ATP).