По. Стаховский в трех сетах проиграл битву за путевку в финал

Сергей сумел отыграться после проигрыша первой партии, но для победы этого не хватило

  • 20.11.2021 17:35
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По. Стаховский в трех сетах проиграл битву за путевку в финал
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) завершил выступления на челленджере во Франции.
 
В матче 1/2 финала украинец уступил седьмому сеяному Раду Алботу из Молдовы (№137 ATP).
 
По. Полуфинал
Сергей Стаховский (Украина) – Раду Албот (Молдова) – 2:6, 7:6(3), 1:6

Ранее украинец выбил четвертого и пятого сеяных на этом турнире.
 
Это была третья встреча теннисистов, Стаховский пока не побеждал.
 
Сергей сыграл второй полуфинал на уровне челленджеров в текущем сезоне, оба проиграл. 
 
В следующем раунде Албот сыграет против Иржи Легечки из Чехии (№159 ATP) или Хольгера Руне из Дании (№108 ATP).

Источник — Sport.ua

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