Без неожиданностей. Определился первый финалист Итогового турнира ATP

Состоялся первый полуфинальный матч в рамках Итогового турнира ATP.



Действующий чемпион россиянин Даниил Медведев в двух сетах уверенно переиграл норвежца Каспера Рууда.



Итоговый турнир ATP. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:2



Это была третья встреча теннисистов, Рууд пока не выигрывал.



Во втором полуфинале сыграют Новак Джокович и Александр Зверев.