Без неожиданностей. Определился первый финалист Итогового турнира ATP

Даниил Медведев уверенно разобрался с Каспером Руудом

  • 20.11.2021 16:53
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  • 1 комментарий
Без неожиданностей. Определился первый финалист Итогового турнира ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Состоялся первый полуфинальный матч в рамках Итогового турнира ATP.
 
Действующий чемпион россиянин Даниил Медведев в двух сетах уверенно переиграл норвежца Каспера Рууда.
 
Итоговый турнир ATP. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:2
 
Это была третья встреча теннисистов, Рууд пока не выигрывал.
 
Во втором полуфинале сыграют Новак Джокович и Александр Зверев.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 20.11.2021 17:02
    0
    Финал как обычно: Медведев-Джокович.
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