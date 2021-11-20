Без неожиданностей. Определился первый финалист Итогового турнира ATP

Состоялся первый полуфинальный матч в рамках Итогового турнира ATP.
Действующий чемпион россиянин Даниил Медведев в двух сетах уверенно переиграл норвежца Каспера Рууда.
Итоговый турнир ATP. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:2
Это была третья встреча теннисистов, Рууд пока не выигрывал.
Во втором полуфинале сыграют Новак Джокович и Александр Зверев.
Источник — Sport.ua
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