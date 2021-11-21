В воскресенье, 21 ноября, состоится поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором будут играть «Дженоа» и «Рома». Матч пройдет в Генуе (Италия), на поле стадиона «Луиджи Феррарис», начало в 21:45.
Андрей Шевченко дебютирует на посту главного тренера команды из Генуи. Коллектив Жозе Моуриньо находится в серьезном кризисе, проиграв два матча подряд в Италии.
- Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
Дженоа – Рома. Шевченко назвал основу на дебютный матч против Моуриньо
Дженоа: Сиригу, Масьелло, Васкес, Сабелли, Бираски, Бадель, Стураро, Ровелла, Камбьясо, Экубан, Пандев.
Рома: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Верету, Эль-Шаарави, Пеллегрини, Мхитарян, Шомуродов, Абрахам.
🔴🔵 Gli undici Grifoni per #GenoaRoma pic.twitter.com/cMXuZ6hHwG— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 21, 2021
🟨 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #GenoaRoma 🟥— AS Roma (@OfficialASRoma) November 21, 2021
🐺 DAJE ROMA!#ASRoma pic.twitter.com/2t1Lzuq077
Источник — Sport.ua
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