В воскресенье, 21 ноября, состоится поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором будут играть «Дженоа» и «Рома». Матч пройдет в Генуе (Италия), на поле стадиона «Луиджи Феррарис», начало в 21:45.

Андрей Шевченко дебютирует на посту главного тренера команды из Генуи. Коллектив Жозе Моуриньо находится в серьезном кризисе, проиграв два матча подряд в Италии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

Дженоа – Рома. Шевченко назвал основу на дебютный матч против Моуриньо

Дженоа: Сиригу, Масьелло, Васкес, Сабелли, Бираски, Бадель, Стураро, Ровелла, Камбьясо, Экубан, Пандев.

Рома: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Верету, Эль-Шаарави, Пеллегрини, Мхитарян, Шомуродов, Абрахам.