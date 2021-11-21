Дженоа – Рома. Шевченко назвал основу на дебютный матч против Моуриньо

21 ноября в 21:45 состоится поединок 13-го тура итальянской Серии А

  • 21.11.2021 21:00
  • 2931 просмотр
  • 5 комментариев
Дженоа – Рома. Шевченко назвал основу на дебютный матч против Моуриньо
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

В воскресенье, 21 ноября, состоится поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором будут играть «Дженоа» и «Рома». Матч пройдет в Генуе (Италия), на поле стадиона «Луиджи Феррарис», начало в 21:45.

Андрей Шевченко дебютирует на посту главного тренера команды из Генуи. Коллектив Жозе Моуриньо находится в серьезном кризисе, проиграв два матча подряд в Италии.

Дженоа – Рома. Шевченко назвал основу на дебютный матч против Моуриньо

Дженоа: Сиригу, Масьелло, Васкес, Сабелли, Бираски, Бадель, Стураро, Ровелла, Камбьясо, Экубан, Пандев.

Рома: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Верету, Эль-Шаарави, Пеллегрини, Мхитарян, Шомуродов, Абрахам.

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    inoj
    inoj, 21.11.2021 21:15
    +2
    Що тішить, так це те, що наш, нарешті, в одному з провідних чемпіонатів, ніколи не буде "гріти лавку"
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    Jeka Lukashin, 21.11.2021 21:15
    +2
    Давай, Шева, вздрючь Моура
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    maverik
    maverik, 21.11.2021 21:11
    +2
    Андрюха,удачи !!! Все буде добре.Надеюсь.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 21.11.2021 21:18
    -1
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 21.11.2021 21:28
    -4
    Сьогодні маур вздрючить недотренера
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