21 ноября в 19:30 состоится матч 15-го тура УПЛ, в котором сыграют «Десна» и «Колос».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Десна – Колос. Стартовые составы команд
Десна: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Болбат, Домбровский, Арвеладзе, Тотовицкий, Завийский, Безбородько, Селин, Юрченко.
Запас: Сидоренко, Масалов, Ковтун, Калитвинцев, Волошин, Белич, Будковский, Дегтярев, Шевцов.
Главный тренер: Александр Рябоконь.
Колос: Волынец, Золотов, Новак, Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Богданов, Чурко, Ренан, Ильин.
Запас: Павловец, Нгамба, Костишин, Сильва, Ром, Фесюн, Ситчинава, Нуриев.
И.о. главного тренера: Ярослав Вишняк.
Источник — Sport.ua
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