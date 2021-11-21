21 ноября в 19:30 состоится матч 15-го тура УПЛ, в котором сыграют «Десна» и «Колос».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Десна – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|53'
|Евгений Селин (Десна) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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