ВИДЕО. Игрока Мариуполя удалили через минуту после выхода на замену

В матче 15-го тура УПЛ «Ворскла» – «Мариуполь» случилась интересная ситуация.



Защитник гостей Никита Петерман вышел на замену на 68-й минуте и очень быстро покинул поле. Через минуту 22-летний футболист сбил Ибрахима Кане, который убегал один на один с голкипером, и получил прямую красную.



Арбитр матча – Ярослав Козык.