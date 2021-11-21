ВИДЕО. Игрока Мариуполя удалили через минуту после выхода на замену

В матче 15-го тура УПЛ «Ворскла» – «Мариуполь» случилась интересная ситуация.
Защитник гостей Никита Петерман вышел на замену на 68-й минуте и очень быстро покинул поле. Через минуту 22-летний футболист сбил Ибрахима Кане, который убегал один на один с голкипером, и получил прямую красную.
Арбитр матча – Ярослав Козык.
Источник — Sport.ua
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