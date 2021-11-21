ВИДЕО. Игрока Мариуполя удалили через минуту после выхода на замену

Никита Петерман подвел коллектив

  • 21.11.2021 18:50
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ВИДЕО. Игрока Мариуполя удалили через минуту после выхода на замену
© ФК Мариуполь. Никита Петерман

В матче 15-го тура УПЛ «Ворскла» – «Мариуполь» случилась интересная ситуация.
 
Защитник гостей Никита Петерман вышел на замену на 68-й минуте и очень быстро покинул поле. Через минуту 22-летний футболист сбил Ибрахима Кане, который убегал один на один с голкипером, и получил прямую красную.
 
Арбитр матча – Ярослав Козык.

Источник — Sport.ua

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