СЕЛЕЗНЕВ: «Рад, что не футболист забил украинскому гранду – Ингульцу»

Форвард «Миная» отметился голом в ворота команды из Петрово

  • 21.11.2021 17:10
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  • 6 комментариев
СЕЛЕЗНЕВ: «Рад, что не футболист забил украинскому гранду – Ингульцу»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев поделился впечатлениями от матча с «Ингульцом» (2:2) в рамках 15-го тура УПЛ. 36-летний форвард забил свой первый гол за закарпатский клуб.

«На душе сейчас не очень хорошо. Мы вели в счете, но пропустили нелепый гол. Что тут говорить?

За себя рад. Я помню те слова о том, что я не футболист. Как не футболист может забивать мастодонту и украинскому гранду - «Ингульцу»? Это ложка меда в бочке дегтя.

Радостно праздновал, потому что 12 матчей не мог забить, а сейчас забил.

Я все голы посвящаю сыну, родителям, отцу, который умер. Мне было тяжело тренироваться, я порвал мышцу. Только 3 дня я тренировался. Я считаю, что 55-60 минут мне достаточно для этого матча. На следующий матч с «Колосом». Посмотрим, в какой форме я буду», - сказал Селезнев.

Напомним, что Селезнев пытается побить рекорд результативности в истории чемпионата Украины, который принадлежит Сергею Реброву и Максиму Шацких (по 123 гола). Теперь на счету Селезнева 117 голов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ManUtd
    online
    ManUtd, 21.11.2021 17:19
    +3
    Боже, яке кончене... (с)
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
    Henriklarsson11, 21.11.2021 17:15
    +3
    У меня только один вопрос: что он несёт?
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    Taykitanin
    online
    Taykitanin, 21.11.2021 17:20
    +1
    Треба подати апеляцію на фіксування гола і переписати гол кормильця на автогол.
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 21.11.2021 17:19
    +1
    Тепер кормілєц буде все життя згадувати як забив.... нарешті гол
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    Heyter
    Heyter, 21.11.2021 17:15
    0
    Селезень птица редкая
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    Dfs2262ar
    online
    Dfs2262ar, 21.11.2021 17:32
    -1
    Он мне гвинтика напоминает 🤦‍♂️ оба конченые на всю голову!!!
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