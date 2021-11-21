СЕЛЕЗНЕВ: «Рад, что не футболист забил украинскому гранду – Ингульцу»

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев поделился впечатлениями от матча с «Ингульцом» (2:2) в рамках 15-го тура УПЛ. 36-летний форвард забил свой первый гол за закарпатский клуб.

«На душе сейчас не очень хорошо. Мы вели в счете, но пропустили нелепый гол. Что тут говорить?

За себя рад. Я помню те слова о том, что я не футболист. Как не футболист может забивать мастодонту и украинскому гранду - «Ингульцу»? Это ложка меда в бочке дегтя.

Радостно праздновал, потому что 12 матчей не мог забить, а сейчас забил.

Я все голы посвящаю сыну, родителям, отцу, который умер. Мне было тяжело тренироваться, я порвал мышцу. Только 3 дня я тренировался. Я считаю, что 55-60 минут мне достаточно для этого матча. На следующий матч с «Колосом». Посмотрим, в какой форме я буду», - сказал Селезнев.

Напомним, что Селезнев пытается побить рекорд результативности в истории чемпионата Украины, который принадлежит Сергею Реброву и Максиму Шацких (по 123 гола). Теперь на счету Селезнева 117 голов.

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