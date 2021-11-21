21 ноября в 17:00 состоится матч 15-го тура УПЛ, в котором сыграют «Ворскла» и «Мариуполь».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ворскла – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
Источник — Sport.ua
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