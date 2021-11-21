Александр Зверев – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье состоится финальный матч в рамках Итогового турнира ATP.
За титул сразятся немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев. Встреча начнется в 18:00 по Киеву.
Ранее теннисисты играли 11 раз, Медведев веде 6-5, віиграв при этом пять последних встреч и матч на групповом этапе.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.