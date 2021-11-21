Александр Зверев – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье состоится финальный матч в рамках Итогового турнира ATP.



За титул сразятся немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев. Встреча начнется в 18:00 по Киеву.



Ранее теннисисты играли 11 раз, Медведев веде 6-5, віиграв при этом пять последних встреч и матч на групповом этапе.

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