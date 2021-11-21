Александр Зверев – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Итогового турнира ATP

  • 21.11.2021 16:00
  • 313 просмотров
  • 1 комментарий
Александр Зверев – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

В воскресенье состоится финальный матч в рамках Итогового турнира ATP.
 
За титул сразятся немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев. Встреча начнется в 18:00 по Киеву.
 
Ранее теннисисты играли 11  раз, Медведев веде 6-5, віиграв при этом пять последних встреч и матч на групповом этапе.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    adidas777, 21.11.2021 16:20
    0
    Для нас украинцев, такая себе радость, смотреть такой финал...
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