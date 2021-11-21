21 ноября в 14:00 состоится матч 15-го тура УПЛ, в котором сыграют «Минай» и « Ингулец».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Минай – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Ковальов (Ингулец).
Источник — Sport.ua
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