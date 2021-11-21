«Вы должны сменить работу». Известно, что Де Дзерби кричал тренеру Руха

Накануне донецкий «Шахтер» одержал непростую победу в домашнем матче над «Рухом» (2:0) в рамках украинской Премьер-лиги.
Этот матч запомнился скандалом вокруг тренеров обеих команд. В частности, во втором тайме Роберто Де Дзерби и Леонид Кучук получили по желтой карточке от арбитра матча, а в концовке поединка итальянец увидел перед собой еще один «горчичник», и был удален.
Как утверждает итальянский журналист Микеле Крисьелло, после того, как Де Дзерби получил первую желтую карточку, он пошел на скамью запасных, но вскоре ее покинул. Встав с кресла, Де Дзерби на итальянском прокричал в сторону тренера «Руха»: «Вы должны сменить работу».
Источник утверждает, что Де Дзерби произнес это в адрес Леонида Кучука, хотя по имеющемуся видео сложно об этом судить, так как итальянец вроде как произносит свою реплику в другую сторону – возможно, в адрес кого-то из ассистентов главного тренера «Руха».
De Zerbi show su SportItalia. “tu devi cambiare mestiere” all’allenatore avversario. E a fine gara si fa espellere. Pronto per l’Inter mercoledì a San Siro @tvdellosport @AlfredoPedulla @laballara @fraletizia @Glongari @Gazzetta_it 👇 pic.twitter.com/h8H70onNpJ— Michele Criscitiello (@MCriscitiello) November 20, 2021
Напомним, после матча помощник Де Дзерби Давиде Поссанцини заявил, что его шеф уважает и арбитров, и соперников, а причиной удаления назвал недопонимание в связи с языковыми нестыковками.
Источник — Goal.com
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А вот тебя не понять, то ты писал вчера ^покажите мне кто не ругаться с судьями^ и в итоге уходит на трибуны и я написал тебе 3х тренеров которые не падали в глазах общественности. Сегодня и вовсе поощеряешь эго слова.
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Ты реально бот на зарплате у бурбаса?
Заметь это не мои слова, а настоящего болельщика Шахтёра как он написал.
На вот полюбуйся, как вы едите друг друга:
https://sport.ua/news/563078-vizhu-progress-dinamo-surkis-otsenil-pervuyu-c
hast-sezona#comments10079281
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