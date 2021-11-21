«Вы должны сменить работу». Известно, что Де Дзерби кричал тренеру Руха

Итальянский тренер «горняков» был удален во вчерашнем поединке

  • 21.11.2021 08:47
  • 8062 просмотра
  • 12 комментариев
«Вы должны сменить работу». Известно, что Де Дзерби кричал тренеру Руха
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби и Леонид Кучук

Накануне донецкий «Шахтер» одержал непростую победу в домашнем матче над «Рухом» (2:0) в рамках украинской Премьер-лиги.

Этот матч запомнился скандалом вокруг тренеров обеих команд. В частности, во втором тайме Роберто Де Дзерби и Леонид Кучук получили по желтой карточке от арбитра матча, а в концовке поединка итальянец увидел перед собой еще один «горчичник», и был удален.

Как утверждает итальянский журналист Микеле Крисьелло, после того, как Де Дзерби получил первую желтую карточку, он пошел на скамью запасных, но вскоре ее покинул. Встав с кресла, Де Дзерби на итальянском прокричал в сторону тренера «Руха»: «Вы должны сменить работу».

Источник утверждает, что Де Дзерби произнес это в адрес Леонида Кучука, хотя по имеющемуся видео сложно об этом судить, так как итальянец вроде как произносит свою реплику в другую сторону – возможно, в адрес кого-то из ассистентов главного тренера «Руха».

Напомним, после матча помощник Де Дзерби Давиде Поссанцини заявил, что его шеф уважает и арбитров, и соперников, а причиной удаления назвал недопонимание в связи с языковыми нестыковками.

Источник — Goal.com

(55 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 21.11.2021 09:10
    +11
    Почему этот итальянский опоссум , который и близко ничего не добился - идя на последнем месте в группе ЛЧ после огромного усиления , думает, что в Украине он может постоянно кому-то что-то рассказывать ?
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    Михайло Кудієнко
    online
    Михайло Кудієнко, 21.11.2021 09:17
    +9
    Якби кучук міг собі дозволити 50 мільонів на трансфери то рух грав би по іншому, а де дзрбі дозволяє собі ображати інших, хоча таких умов як у нього немає нівкого в Укроїні навіть у луческу,
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    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 21.11.2021 09:38
    +5
    Кучук добился намного больше, чем этот гусь зализаный. Если бы у нас была нормальная федерация, а не ахметовская, то этого клоуна бы надолго дисквалифицировали, так как он в каждом матче на всех орет, выбегает на поле. А так один матч дадут максимум.
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    Igorok Киев
    Igorok Киев, 21.11.2021 09:28
    +5
    Зебра нервный как-то, укольчик сделайте ему что ли, от бешенства или от головы
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 21.11.2021 09:39
    +4
    New Zealander, 21.11.2021 09:22
    А что нужно обязательно чего-то добиться чтобы тебя и твое мнение воспринимали адекватно? Вот ты чего добился чтобы осуждать и комментировать поведение Дзерби?
    Его мнение никому не интересно, и да , если он собирается кого-то учить , то нужно что то из себя представлять
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 21.11.2021 09:57
    +2
    New Zealander, 21.11.2021 09:22
    А что нужно обязательно чего-то добиться чтобы тебя и твое мнение воспринимали адекватно? Вот ты чего добился чтобы осуждать и комментировать поведение Дзерби?
    Закарпатфан, сосуолец реально перегнул вчера, тут и спорить нечего
    А вот тебя не понять, то ты писал вчера ^покажите мне кто не ругаться с судьями^ и в итоге уходит на трибуны и я написал тебе 3х тренеров которые не падали в глазах общественности. Сегодня и вовсе поощеряешь эго слова.
    -------------------
    Ты реально бот на зарплате у бурбаса?
    Заметь это не мои слова, а настоящего болельщика Шахтёра как он написал.
    На вот полюбуйся, как вы едите друг друга:
    https://sport.ua/news/563078-vizhu-progress-dinamo-surkis-otsenil-pervuyu-c
    hast-sezona#comments10079281
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    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 21.11.2021 09:43
    +1
    Брутальный гендерный спагет!
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    Akkerman65
    Akkerman65, 21.11.2021 10:01
    0
    Главное, что Де Дзерби пока только орёт на всех и не размахивает руками, потому что получил бы в лоб даже от такого деда, как Кучук. Не говоря уже, например, про Юрия Максимова...
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    Taykitanin
    online
    Taykitanin, 21.11.2021 09:56
    0
    Як би сказав Сабо, якщо б був незалежним, договорняк, Дзербі напамятав Кучуку, що повинні "лягти" під шахту.
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    New Zealander
    New Zealander, 21.11.2021 09:26
    -3
    Михайло Кудієнко, 21.11.2021 09:17
    Якби кучук міг собі дозволити 50 мільонів на трансфери то рух грав би по іншому, а де дзрбі дозволяє собі ображати інших, хоча таких умов як у нього немає нівкого в Укроїні навіть у луческу,
    По большому счету команду Дзерби усилили только 2 игрока. Так как Траоре уже нет в его распоряжении. А именно Траоре был самым полезным и эффективным. Так что не надо тут бредить о каком-то громадном усилении.
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    New Zealander
    New Zealander, 21.11.2021 09:22
    -5
    FunnyCat_____, 21.11.2021 09:10
    Почему этот итальянский опоссум , который и близко ничего не добился - идя на последнем месте в группе ЛЧ после огромного усиления , думает, что в Украине он может постоянно кому-то что-то рассказывать ?
    А что нужно обязательно чего-то добиться чтобы тебя и твое мнение воспринимали адекватно? Вот ты чего добился чтобы осуждать и комментировать поведение Дзерби?
    Ссылка
    put1lov.ot
    online
    put1lov.ot, 21.11.2021 09:07
    -12
    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
    Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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