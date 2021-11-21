«Вы должны сменить работу». Известно, что Де Дзерби кричал тренеру Руха

Накануне донецкий «Шахтер» одержал непростую победу в домашнем матче над «Рухом» (2:0) в рамках украинской Премьер-лиги.

Этот матч запомнился скандалом вокруг тренеров обеих команд. В частности, во втором тайме Роберто Де Дзерби и Леонид Кучук получили по желтой карточке от арбитра матча, а в концовке поединка итальянец увидел перед собой еще один «горчичник», и был удален.

Как утверждает итальянский журналист Микеле Крисьелло, после того, как Де Дзерби получил первую желтую карточку, он пошел на скамью запасных, но вскоре ее покинул. Встав с кресла, Де Дзерби на итальянском прокричал в сторону тренера «Руха»: «Вы должны сменить работу».

Источник утверждает, что Де Дзерби произнес это в адрес Леонида Кучука, хотя по имеющемуся видео сложно об этом судить, так как итальянец вроде как произносит свою реплику в другую сторону – возможно, в адрес кого-то из ассистентов главного тренера «Руха».

Напомним, после матча помощник Де Дзерби Давиде Поссанцини заявил, что его шеф уважает и арбитров, и соперников, а причиной удаления назвал недопонимание в связи с языковыми нестыковками.