В поединке 14-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» дома обыграл «Осасуну» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Атлетико» — «Осасуна» — 1:0
Гол: Фелипе, 87
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
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