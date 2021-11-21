В поединке 12-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0. 32-летний украинский вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 71-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» — 1:0
Гол: Хименес, 58
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Вулверхэмптон).
Источник — YouTube
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