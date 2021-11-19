В субботу, 20 ноября, в Вулверхэмптоне на арене «Молинью» состоится матч 12 тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» примет «Вест Хэм». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по Киеву.

«Вулверхэмптон»

Подопечные португальца Бруну Лаже в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимают 8-ю позицию. В 11-ти матчах они по пять раз победили и проиграли, еще одна встреча завершилась вничью. Таким образом, у «волков» в активе 16 очков.

В пяти крайних матчах «Вулверхэмптон» добился трех побед («Ньюкасл» - 2:1 дома, «Астон Вилла» - 3:2 на выезде, «Эвертон» - 2:1 дома), один раз сыграл вничью («Лидс» - 1:1 на выезде) и один раз проиграл («Кристал Пэлас» - 0:2 в гостях). Поражение от «орлов» имело место в крайнем на сегодня матче команды, датированном 6 ноября.

По показателям на своем поле «Вулвз» имеет в АПЛ 14-й результат. В пяти поединках на поле «Молинью» команда дважды победила и три раза проиграла. Сейчас у нее актуальна серия из двух домашних выигрышей («Ньюкасл» - 2:1, «Эвертон» - 2:1).

«Вест Хэм»

Команда Дэвида Мойеса после 11 туров текущего чемпионата Англии занимает в турнирной таблице сезона третье место. В ее активе 7 побед при двух ничьих и двух поражениях, что дает в сумме 23 очка. Столько же пунктов, но лучшие дополнительные показатели, у «Манчестер Сити», на три очка больше у «Челси», который занимает 1 место.

К визиту на «Молинью» лондонцы подходят с серией из четырех победных матчей. 3 октября они дома уступили 1:2 «Брентфорду», а после этого поочередно обыграли «Эвертон» (1:0 на выезде), «Тоттенхэм» (1:0 дома), «Астон Виллу» (4:1 в гостях) и «Ливерпуль» (3:2 на своем поле).

Из 23-х имеющихся у «Вест Хэма» очков 13-ть были им набраны в гостевых поединках. В пяти матчах вне родной арены «молотобойцы» одержали 4 победы и один раз сыграли вничью. По АПЛ это третий показатель. Опережают команду Мойеса лишь «Ливерпуль» и «Челси», также имеющие по 13 пунктов при лучших дополнительных показателях.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Вест Хэм» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2,55 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вулверхэмптон»: Са – Килман, Коуди, Сесс, Семеду, Невеш, Моутинью, Аит Нури, Поденсе, Тринкау, Хван Хи Чхан.

«Вест Хэм»: Фабьянски – Джонсон, Зума, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Боуэн, Бенрахма, Форналс, Антонио.

20 ноября, суббота