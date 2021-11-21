В поединке 13-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» на выезде обыграл римский «Лацио» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лацио» — «Ювентус» — 0:2
Голы: Бонуччи, 23, с пенальти, 83, с пенальти
События матча
|83'
|ГОЛ ! С пенальти забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
|23'
|ГОЛ ! С пенальти забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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