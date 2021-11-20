13-й тур
Лацио
0 : 2
Ювентус
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Бонуччи с пенальти. Ювентус на выезде обыграл Лацио

Туринская команда пытается вернуться в топ-4

  • 20.11.2021 21:02
  • 262 просмотра
  • 0 комментариев
Дубль Бонуччи с пенальти. Ювентус на выезде обыграл Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Ювентус» не без проблем обыграл «Лацио» со счетом 2:0 благодаря неожиданному дублю защитника Леонардо Бонуччи.

После ухода из команды Криштиану Роналду Бонуччи стал одним из основных в деле исполнения пенальти, и сегодня ему удалось забить два гола.

«Ювентус» набирает 21 пункт и догоняет «Лацио», который находится на 5-м месте.

Чемпионат Италии. 13-й тур

Лацио - Ювентус 0:2
Голы: Бонуччи, 23 (с пен), 83 (с пен)

Лацио: Рейна, Лаццари, Фелипе, Ачерби, Хисай, Катальди (Башич, 84), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Андерсон (Моро, 75), Закканьи (Муриги, 65), Педро

Ювентус: Щесны, Куадрадо, Данило (Кулусевски, 15), Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини, Рабьо, Локателли (Бентанкур, 89), Маккенни, Кьеза, Мората (Кин, 74)

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности