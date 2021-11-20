Дубль Бонуччи с пенальти. Ювентус на выезде обыграл Лацио

В матче чемпионата Италии «Ювентус» не без проблем обыграл «Лацио» со счетом 2:0 благодаря неожиданному дублю защитника Леонардо Бонуччи.

После ухода из команды Криштиану Роналду Бонуччи стал одним из основных в деле исполнения пенальти, и сегодня ему удалось забить два гола.

«Ювентус» набирает 21 пункт и догоняет «Лацио», который находится на 5-м месте.

Чемпионат Италии. 13-й тур

Лацио - Ювентус 0:2

Голы: Бонуччи, 23 (с пен), 83 (с пен)

Лацио: Рейна, Лаццари, Фелипе, Ачерби, Хисай, Катальди (Башич, 84), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Андерсон (Моро, 75), Закканьи (Муриги, 65), Педро

Ювентус: Щесны, Куадрадо, Данило (Кулусевски, 15), Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини, Рабьо, Локателли (Бентанкур, 89), Маккенни, Кьеза, Мората (Кин, 74)