В субботу, 20 ноября, в Риме на «Стадио Олимпико» состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором местный «Лацио» примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Лацио

«Орлы» намерены вернуться в Лигу чемпионов, ведь в прошлом сезоне под руководством Симоне Индзаги они финишировали лишь шестыми. Бывший наставник «Лацио» пошел на повышение и теперь возглавляет миланский «Интер», а новым главным тренером «бело-голубых» стал Маурицио Сарри.

После 12 туров «Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Отставание от «Милана» и «Наполи», занимающих первые две строчки, составляет уже аж 11 баллов. Зато до четвертой позиции всего лишь один балл, там «Аталанта» из Бергамо, за которую выступает хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.

Ювентус

«Старая синьора» в прошлом сезоне прервала серию из девяти выигранных Скудетто подряд. Этот удар был таким сильным для руководства клуба, что им пришлось вернуть на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, который работал в клубе с 2014 по 2019 годы и добивался максимума из года в год в Серии А, однако так и не смог привести команду к триумфу в еврокубках.

Пока «Ювентус» в чемпионате набрал лишь 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, что, естественно, не соответствует ожиданиям руководства и болельщиков. Но зато в Лиге чемпионов у туринцев пока все прекрасно – четыре подряд победы и досрочная гарантия выхода в 1/8 финала. Теперь нужно еще перенести успехи на чемпионат.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ювентус» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Лацио»: Рейна – Хюсай, Фелипе, Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Катальди, Альберто, Андерсон, Иммобиле, Педро.

«Ювентус»: Перин – Данило, Де Лигт, Ругани, Сандро, Кьеза, Маккенни, Локателли, Рабьо, Дибала, Мората.

20 ноября, суббота