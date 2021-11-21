Дальше без Джоковича. Известны финалисты Итогового турнира ATP

Александр Зверев выбил серба в полуфинале

  • 21.11.2021 00:45
  • 299 просмотров
  • 1 комментарий
Дальше без Джоковича. Известны финалисты Итогового турнира ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Состоялся второй полуфинальный матч в рамках Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.
 
Немец Александр Зверев сотворил небольшую сенсацию и выбил лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.
 
Итоговый турнир ATP. Полуфинал
Александр Зверев (Германия) – Новак Джокович (Сербия) – 7:6(4), 4:6, 6:3
 
Это была 11-я встреча теннисистов, немец выиграл в четвертый раз.
 
Отметим, что в 2018-м году Зверев обыграл Джоковича в финале Итогового турнира, который проходил в Лондоне.
 
В матче за титул Александр Зверев сразится с россиянином Даниилом Медведевым, которому проиграл на тай-брейке третьего сета в групповом раунде.

Финал состоится 21 ноября.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 21.11.2021 00:57
    +1
    Прекрасно играл Зверев, чуть ли не лучший матч провел в этом сезоне! Для Дане Саша стал клиентов, уже 5 матчей подряд выиграл, очень будет прервать эту серию, но Саша сделает все возможное чтобы сделать, не надо чтобы Даня приближался, к 1 строчки рейтинга!
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