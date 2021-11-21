Дальше без Джоковича. Известны финалисты Итогового турнира ATP

Состоялся второй полуфинальный матч в рамках Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.



Немец Александр Зверев сотворил небольшую сенсацию и выбил лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.



Итоговый турнир ATP. Полуфинал

Александр Зверев (Германия) – Новак Джокович (Сербия) – 7:6(4), 4:6, 6:3



Это была 11-я встреча теннисистов, немец выиграл в четвертый раз.



Отметим, что в 2018-м году Зверев обыграл Джоковича в финале Итогового турнира, который проходил в Лондоне.



В матче за титул Александр Зверев сразится с россиянином Даниилом Медведевым, которому проиграл на тай-брейке третьего сета в групповом раунде.

Финал состоится 21 ноября.