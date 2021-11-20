Малиновский – лучший из вышедших на замену в матче Аталанта – Специя

Виктор Коваленко хоть и вышел в старте, но получил низкий балл

  • 20.11.2021 19:36
  • 222 просмотра
  • 1 комментарий
Малиновский – лучший из вышедших на замену в матче Аталанта – Специя
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в матче 13-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Специя» (5:2).

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, забивший пятый мяч команды из Бергамо, стал лучшим из вышедших на замену. У него оценка 7,6.

Партнер Малиновского по сборной Украины Виктор Коваленко, выступающий за «Специю», результативными действиями не отличился, да и отыграл лишь 64 минуты, а потому получил только 5,7 балла.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kekandos
    kekandos, 20.11.2021 19:53
    0
    у Мурьеля на whoscored оценка 7.8, так что можно переименовать заголовок
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