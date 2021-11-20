Малиновский – лучший из вышедших на замену в матче Аталанта – Специя

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в матче 13-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Специя» (5:2).
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, забивший пятый мяч команды из Бергамо, стал лучшим из вышедших на замену. У него оценка 7,6.
Партнер Малиновского по сборной Украины Виктор Коваленко, выступающий за «Специю», результативными действиями не отличился, да и отыграл лишь 64 минуты, а потому получил только 5,7 балла.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.