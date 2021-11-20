В воскресенье, 21-го ноября, состоится поединок пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» встретится с «Ингульцом».
Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», арбитр из Львова Роман Блавацкий даст стартовый свисток в 14:00.
«Минай» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Ужгороде можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ингулец».
Источник — Sport.ua
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