«Ворскла» на стадионе «Ворскла» принимает «Мариуполь» в поединке 15 тура чемпионата Украины. Матч состоится 21.11.2021. Начало игры в 17:00.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».
«Ворскла» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.
Источник — Sport.ua
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