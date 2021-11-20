В воскресенье, 21 ноября, состоится поединок 13-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Дженоа» под руководством 45-летнего украинского специалиста Андрея Шевченко примет римскую «Рому».
Матч пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
«Дженоа» — «Рома». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.
В прямом эфире поединок «Дженоа» — «Рома» покажет медиасервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Дженоа» — «Рома».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.