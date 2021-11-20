Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если не вылетим – это будет как победа в ЛЧ»

Завтра, 21 ноября Андрей Шевченко дебютирует в качестве главного тренера «Дженоа» домашним матчем против «Ромы». Украинский специалист поделился ожиданиями от поединка:

«Завтра нам будет очень не хватать Кришито, будет не хватать его опыта. Нам нужно думать только о тренировках и результате. Если мы не вылетим — это будет как победа в Лиге чемпионов.

Не факт, что завтра мы увидим тот футбол, который я пропагандирую. Мне нужно адаптироваться под футболистов, которые есть в моем распоряжении. Скорее, вы увидите тот футбол, который подходит конкретно этим исполнителям.

Несмотря на последние результаты, «Рома» остается сильным оппонентом. Я очень уважаю Моуриньо не только как тренера, но и как человека. В «Челси» он всегда был честен со мной. Посмотрим, нас ждет тяжелый поединок».