Дженоа Шевченко лишился двоих лидеров накануне матча с Ромой

Команда Андрея Шевченко испытывает серьезные кадровые сложности

  • 19.11.2021 01:20
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Дженоа Шевченко лишился двоих лидеров накануне матча с Ромой
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

Андрей Шевченко столкнулся с серьезными кадровыми проблемами при подготовке к дебютному поединку у руля «Дженоа» с «Ромой». На тренировочном занятии мышечные повреждения получили капитан команды Доменико Кришито и один из лучших нападающих Фелипе Кайседо.

У Кришито медосмотр выявил повреждение приводящей мышцы, а у Кайседо – дистракционную травму правой сухожильной мышцы. Оба, скорее всего, не смогут сыграть в матче с «Ромой».

Поединок 13-го тура Серии А «Дженоа» - «Рома» состоится в воскресенье, 21 ноября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Источник — ФК Дженоа

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