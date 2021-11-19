Дженоа Шевченко лишился двоих лидеров накануне матча с Ромой

Андрей Шевченко столкнулся с серьезными кадровыми проблемами при подготовке к дебютному поединку у руля «Дженоа» с «Ромой». На тренировочном занятии мышечные повреждения получили капитан команды Доменико Кришито и один из лучших нападающих Фелипе Кайседо.

У Кришито медосмотр выявил повреждение приводящей мышцы, а у Кайседо – дистракционную травму правой сухожильной мышцы. Оба, скорее всего, не смогут сыграть в матче с «Ромой».

Поединок 13-го тура Серии А «Дженоа» - «Рома» состоится в воскресенье, 21 ноября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.