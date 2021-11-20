Новак Джокович – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоятся полуфинальные матчи в рамках Итогового турнира ATP.



Вторыми на корт выйдут серб Новак Джокович и немец Александр Зверев. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.



Ранее теннисисты играли десять раз, Джокович выиграл 7 матчей.



В первом полуфинале сыграют Даниил Медведев и Каспер Рууд.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИЗОВЫЕ