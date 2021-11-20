Даниил Медведев – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоятся полуфинальные матчи в рамках Итогового турнира ATP.



Первыми на корт выйдут россиянин Даниил Медведев и норвежец Каспер Рууд. Встреча начнется в 15:00 по Киеву.



Ранее теннисисты провели два очных матча, оба выиграл Медведев.



Во втором полуфинале сыграют Новак Джокович и Александр Зверев.

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