Игорь БЕЛАНОВ: «Игроки сборной Украины сами просили о назначении Петракова»

В команде хорошая атмосфера, считает специалист

  • 20.11.2021 10:45
  • 2609 просмотров
  • 3 комментария
Игорь БЕЛАНОВ: «Игроки сборной Украины сами просили о назначении Петракова»
© УАФ. Александр Петраков

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной СССР Игорь Беланов поделился мнением об утверждении Александра Петракова на посту главного тренера сборной Украины.

«Мы пожелали Александру Петракову всего самого доброго. Начало успешной работы уже положено, и это несмотря на то, что переход от юношеского футбола ко взрослому очень сложный. Хотелось бы, чтобы у Петракова все получалось. Ребята ему верят. Оказывается, что они сами просили о его назначении главным тренером во время пребывания на выезде в Казахстане. Это очень хороший и важный факт, который свидетельствует о взаимопонимании между тренером и футболистами. После завоевания права играть в плей-офф сборную Украину ждут серьезные матчи, так что ребятам нужно настроиться должным образом. От финальной части чемпионата мира их отделяют два поединка, причем все соперники весьма серьезные.

Во время уже упомянутой встречи в Доме футбола, среди пожеланий нашим ребятам я сказал, чтобы в преддверии весенних матчей плей-офф они забыли о клубных делах в киевском «Динамо», донецком «Шахтере», бергамской «Аталанте» и других командах, а с максимальной ответственностью готовились к ним. Ведь есть одна команда, сборная Украины, вокруг которой каждому из ее членов необходимо будет сосредоточиться и сделать результат. Ребятам нужно помнить, что их будут поддерживать преданные болельщики, которые несмотря на то, что творится в нашей стране и во всем мире, надеются на большой футбольный праздник — выход на чемпионат мира. Я это ощутил в Одессе, побывав на матче Украина — Болгария», — отметил Беланов.

Минувшим летом Петраков сменил на посту главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 20.11.2021 11:41 (изменен)
    -1
    Интересно, кто писал это от имени Беланова, ведь он и пару слов связать не может, разговаривает простыми предложениями по три-четыре слова, да еще с орфографическими ошибками... Да еще и хочет получить звание Героя Украины (павелка подсуетился), и это при том, что в свое время был пойман СБУ на денежных поборах с Одесских ДЮСШ в бытность непродолжительной "работы" в должности начальника горспортуправления. От тюрьми его спасло только то, что он был депутатом прорасейской партии в горисполкоме. Очень странный будет Герой Украины...
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    turist86
    turist86, 20.11.2021 11:23
    -2
    "Минулого літа Петраков змінив на посаді головного тренера збірної України Андрія Шевченка".
    яке минуле літо? 2020 року? а зміна відбулася в 2021
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    aleksandrdryn
    aleksandrdryn, 20.11.2021 10:59
    -2
    Видно не все
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