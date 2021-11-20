В субботу, 20-го ноября, пройдет матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и львовский «Рух».
Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и ее арбитром будет киевлянин Евгений Арановский. Начало встречи в 17:00.
«Шахтер» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Рух», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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