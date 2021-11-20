Четыре матча без побед. Леванте и Атлетик разошлись миром

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Леванте» и «Атлетик» сыграли вничью (0:0).
Команда из Бильбао идет на серии из 4 встреч без побед подряд.
«Атлетик» занимает 7-ю позицию в Ла Лиге, «Леванте» находится на 19-м месте.
Ла Лига. 14-й тур
«Леванте» – «Атлетик» Бильбао – 0:0
Источник — Sport.ua
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