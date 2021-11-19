В субботу, 20-го ноября, состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Львов» и луганская «Заря».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и судить ее будет Юрий Иванов. Начало встречи в 14:00.
«Львов» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Заря», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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