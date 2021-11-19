19 ноября в 19:30 в Киеве состоится матч 15-го тура УПЛ, в котором сыграют «Черноморец» и «Динамо».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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В перерыве интересной и захватывающей, в одну калитку клоунады, будет разыграна женская норковая шуба 62-го размера по номеру билета. Поэтому просьба привести на матч свою вторую или третью половину.
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