Андрей Рублев – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 19 ноября сыграет Зеленая группа.



Первыми на корт выйдут россиянин Андрей Рублев и норвежец Каспер Рууд. Время начала матча – 15:00 по Киеву.



Теннисисты разыграют вторую путевку в полуфинал от этой группы.



Также в этом квартете представлены Новак Джокович и Кэмерон Норри, но их матч не будет иметь турнирного значения.

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