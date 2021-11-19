Андрей Рублев – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 19 ноября сыграет Зеленая группа.
Первыми на корт выйдут россиянин Андрей Рублев и норвежец Каспер Рууд. Время начала матча – 15:00 по Киеву.
Теннисисты разыграют вторую путевку в полуфинал от этой группы.
Также в этом квартете представлены Новак Джокович и Кэмерон Норри, но их матч не будет иметь турнирного значения.
Источник — Sport.ua
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