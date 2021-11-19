Максим ШАЦКИХ: «Если бы не Бущан...»

Бывший член тренерского штаба киевского «Динамо» Максим Шацких рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы команды в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.

«Я думаю, что в матче с боснийцами качество игры не имело глобального значения. Главное, что есть результат. Поставленная задача выполнена. Но сборная Украины играла неплохо, создала достаточное количество моментов. И по статистике украинские футболисты намного превосходили соперника. Я думаю, что это закономерная победа. Опять же, если бы Жора Бущан не потащил мяч при счете 0:0, может игра по-другому сложилась.

Заслужил ли Петраков того, чтобы избавиться от приставки «исполняющий обязанности»? Конечно, заслужил. Это формальности такие. Я не знаю, почему сразу его не утвердили главным тренером. Это, наверное, какие-то технические моменты. Я не знаю всех законов и правил. Задачу Петраков выполнил. Почему тогда его не оставить главным тренером? Конечно, Петраков заслужил того, чтобы его утвердили главным тренером сборной Украины. Это даже не обсуждается. Сборная Украины сделала большой шаг.

Какой соперник для сборной Украины приемлем в плей-офф? Я считаю, что шотландцы. По названию понятно, что португальцы и итальянцы — это гранды. А вот с шведами тоже можно играть. Я думаю, что с шведами и шотландцами можно играть. Понятно, что с португальцами тяжело играть. Хотя Украина с ними уже недавно играла и достаточно неплохо. С итальянцами сложно играть. По игре они сильные, а также являются действующими чемпионами Европы. А с остальными сборными можно сражаться. И Украина будет сражаться. Но как все сложится на поле, уже покажут мартовские игры», — сказал Шацких.