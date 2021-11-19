Андрей ПАВЕЛКО: «У Петракова есть возможность работать до 2024 года»

Президент УАФ поделился нюансами контракта главного тренера сборной Украины

  • 19.11.2021 03:21
  • 89 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПАВЕЛКО: «У Петракова есть возможность работать до 2024 года»
© УАФ. Александр Петраков

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о нюансах контракта Александра Петракова как главного тренера сборной Украины.

«Было принято решение о том, что Александр Петраков будет главным тренером национальной сборной Украины до конца этого отборочного цикла. Также после ЧМ 2022 в Катаре, есть возможность пролонгировать контракт до ЧЕ 2024 в Германии.

Тренер ставит амбициозные цели перед командой и готов вести ее к победам», - сказал Павелко.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    kortizol13
    online
    kortizol13, 19.11.2021 04:26
    0
    петраков лох, сколько платили шеве и сколько ему. петракова ещё ребровым пугали, будешь требовать больше зп, есть желающие тебя заменить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности