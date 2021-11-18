Даниил Медведев – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 18 ноября сыграет Красная группа.



Вторыми на корт выйдут Янник Синнер и Даниил Медведев. Время начала матча – 22:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



Матч не имеет турнирного значения, из этой группы в полуфинал выходят Даниил Медведев и Александр Зверев.

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