ОФИЦИАЛЬНО. Джеррарду нашли замену. У Рейнджерс новый тренер

Команду возглавил Джовании Ван Бронкхорст

  • 18.11.2021 19:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Джеррарду нашли замену. У Рейнджерс новый тренер
© ФК Рейнджерс. Джованни Ван Бронкхорст

«Рейнджерс» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Джованни Ван Бронкхорста. Условия контракта с 46-летним голландцем не сообщаются.

На посту главного тренера «Рейнджерс» Ван Бронкхорст заменил Стивена Джеррарда, который ушел в «Астон Виллу». Ранее предложение чемпионов Шотландии отклонил Фрэнк Лэмпард.

Ранее Ван Бронкхорст выступал за «Рейнджерс» с 1998 по 2001 годы. В качестве тренера работал с родным «Фейеноордом» (2015 – 2019 годы) и китайским «Гуанчжоу» (2020 год).

Источник — ФК Рейнджерс

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