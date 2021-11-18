ОФИЦИАЛЬНО. Джеррарду нашли замену. У Рейнджерс новый тренер

«Рейнджерс» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Джованни Ван Бронкхорста. Условия контракта с 46-летним голландцем не сообщаются.

На посту главного тренера «Рейнджерс» Ван Бронкхорст заменил Стивена Джеррарда, который ушел в «Астон Виллу». Ранее предложение чемпионов Шотландии отклонил Фрэнк Лэмпард.

Ранее Ван Бронкхорст выступал за «Рейнджерс» с 1998 по 2001 годы. В качестве тренера работал с родным «Фейеноордом» (2015 – 2019 годы) и китайским «Гуанчжоу» (2020 год).