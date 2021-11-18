В пятницу, 19-го ноября, состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» встретится с киевским «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

«Черноморец» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Матч в Киеве будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Динамо».