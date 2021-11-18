В пятницу, 19-го ноября, состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» встретится с киевским «Динамо».
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Черноморец» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Матч в Киеве будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Динамо».
Источник — Sport.ua
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