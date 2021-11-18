Александр Зверев – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 18 ноября сыграет Красная группа.



Первыми на корт выйдут Александр Зверев и Хуберт Хуркач. Время начала матча – 15:00 по Киеву.



Ранее теннисисты играли один раз, победил немец.



Также в этом квартете представлены Янник Синнер и Даниил Медведев, который досрочно обеспечил себе первое место. В случае победы Зверева второй матч заключительного тура потеряет турнирное значение. Если победит Хуркач, то победа Синнера над Медведевым выведет итальянца в полуфинал на Новака Джоковича.

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