Александр Зверев – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 18 ноября сыграет Красная группа.
Первыми на корт выйдут Александр Зверев и Хуберт Хуркач. Время начала матча – 15:00 по Киеву.
Ранее теннисисты играли один раз, победил немец.
Также в этом квартете представлены Янник Синнер и Даниил Медведев, который досрочно обеспечил себе первое место. В случае победы Зверева второй матч заключительного тура потеряет турнирное значение. Если победит Хуркач, то победа Синнера над Медведевым выведет итальянца в полуфинал на Новака Джоковича.
Источник — Sport.ua
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