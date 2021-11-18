Сергей НАГОРНЯК: «Главное, что сборная Украины вышла в плей-офф»

Специалист поделился мнением об украинской национальной команде

  • 18.11.2021 03:17
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Сергей НАГОРНЯК: «Главное, что сборная Украины вышла в плей-офф»
© УАФ

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о победе «сине-желтых» над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выходе команды в плей-офф квалификации чемпионата мира.

«Самое главное, что сборная Украины со счетом 2:0 выиграла и прошла дальше. Это самое главное. Особенно, когда в заключительной игре все решается, и судьба путевки в плей-офф зависит не только от тебя. Самое главное, что добыли результат. Да, были ошибки, но, понятно, что не без этого. Видно было, особенно в первом тайме, что в напряжении команда. Не все получалось. Но ребята — молодцы. Они забили первый мяч, и потом все стало на свои места.

Что касается дальнейшего пути в квалификации, то давайте подождем жребий. Единственный минус в том, что первый матч будем играть на выезде. Конечно, не хотелось бы в соперники Италию и Португалию.

Петраков сказал, неважно, каким будет соперник, так как Украина любую команду обыграет и выйдет на мундиаль? Уверенность главного тренера, конечно, влияет на команду. Он верит в команду. Молодцы! Так и нужно. Единственное преимущество нашего соперника будет в том, что мы будем в гостях играть. Не более того. Все-таки поддержка своих зрителей дорогого стоит», — сказал Нагорняк.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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