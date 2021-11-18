Алкоголь и кальян. Известно, почему Пьянич не сыграл с Украиной

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич пропускал вчерашний матч отбора на ЧМ-2022 против Украины.

После этого в боснийских СМИ появилась информация о том, что Пьянич был исключен из сборной за нарушение режима. Эта информация была подкреплена фотографиями, на которых Пьянич употребляет алкоголь и курит кальян накануне игры.



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При этом источники из окружения игрока утверждают, что фото были сделаны не накануне игры – им уже несколько лет. А отсутствие Пьянича в заявке на матч было согласовано с главным тренером сборной Ивайло Петевым и связано с тем, что для боснийцев этот матч не имел никакого турнирного значения.

Позже на сайте Федерации футбола Боснии и Герцеговины появилось официальное сообщение, в котором были названы причины отсутствия Пьянича в заявке:

«Мы не должны забывать, что Пьянич отлично играл за сборную. Но его действия недопустимы. Независимо от того, какова репутация игрока, случившееся стоит воспринимать как следствие психологической усталости».

Через несколько минут после публикации заявление было удалено.