Звезда сборной Боснии и Герцеговины пропустит матч с Украиной

Звездный хавбек сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич пропустит матч отбора на ЧМ-2022 против Украины (16 ноября).

Боснийский журналист Харис Мрконья сообщил о том, что полузащитник «Бешикташа» даже не вошел в заявку на матч с Украиной. Ранее он был раскритикован и освистан боснийскими болельщиками за слабый матч против Финляндии (поражение 1:3).

Напомним, из-за травмы с Украиной также не сыграет звездный форвард боснийцев Эдин Джеко.