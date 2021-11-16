Звезда сборной Боснии и Герцеговины пропустит матч с Украиной

Миралем Пьянич не вошел в заявку на игру

  • 16.11.2021 18:02
  • 1385 просмотров
  • 4 комментария
Звезда сборной Боснии и Герцеговины пропустит матч с Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный хавбек сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич пропустит матч отбора на ЧМ-2022 против Украины (16 ноября).

Боснийский журналист Харис Мрконья сообщил о том, что полузащитник «Бешикташа» даже не вошел в заявку на матч с Украиной. Ранее он был раскритикован и освистан боснийскими болельщиками за слабый матч против Финляндии (поражение 1:3).

Напомним, из-за травмы с Украиной также не сыграет звездный форвард боснийцев Эдин Джеко.

Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 16.11.2021 18:12
    0
    Good
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 16.11.2021 18:09
    0
    Vladislav Pohily, 16.11.2021 18:08
    Не обыграть эту деморализованную БиГ, да еще без Джеко и Пьянича - это, конечно, будет обидно.
    И без Калашинаца
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 16.11.2021 18:08
    0
    Не обыграть эту деморализованную БиГ, да еще без Джеко и Пьянича - это, конечно, будет обидно.
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 16.11.2021 18:06
    0
    Это может быть и плохо. Резерв захочет себя показать
    Ссылка
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