Звезда сборной Боснии и Герцеговины пропустит матч с Украиной

Звездный хавбек сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич пропустит матч отбора на ЧМ-2022 против Украины (16 ноября).
Боснийский журналист Харис Мрконья сообщил о том, что полузащитник «Бешикташа» даже не вошел в заявку на матч с Украиной. Ранее он был раскритикован и освистан боснийскими болельщиками за слабый матч против Финляндии (поражение 1:3).
Напомним, из-за травмы с Украиной также не сыграет звездный форвард боснийцев Эдин Джеко.
Источник — Twitter
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