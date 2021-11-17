Дани АЛВЕС: «Был готов играть за Барселону бесплатно»

Легендарный бразильский защитник Дани Алвес прокомментировал свое возвращение в «Барселону»:
«Это мечта! Мне было все равно, каким образом вернуться в «Барселону». Готов был перейти в «Барселону» и играть бесплатно.
Моя цель — принести радость болельщикам и энтузиазм на поле. Миссия Хави — моя миссия. Мы должны снова объединиться и преобразить клуб. «Барса» — это больше, чем клуб».
Напомним, 38-летний Алвес согласился на самую низкую зарплату в «Барселоне».
Источник — Twitter
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