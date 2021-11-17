ПАВЕЛКО: «Петраков своей работой и результатами заслужил изменение статуса»

Исполком Украинской ассоциации футбола, заседание которого прошло в столичном Доме футбола, утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко обратился к членам Исполкома УАФ:

«На заседании присутствует Александр Васильевич Петраков, которому мы с вами в ночь с 16 на 17 августа доверили принять сборную в очень тяжелый период квалификации – когда в активе у нее было три очка после трех матчей. А ровно через три месяца мы можем подвести первые итоги его работы – сборная добыла в борьбе право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира 2022.

За это время команда не проиграла ни одного матча, свела вничью поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами – сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины. Кстати, пожелаю поблагодарить наших коллег из Федерации футбола Франции за соблюдение принципов Respect и Fair Play во вчерашнем матче против сборной Финляндии.

Возвращаясь к теме нашей национальной команды и ее тренерского штаба, я абсолютно убежден, что Александр Васильевич Петраков своей работой и результатами заслужил изменение формального статуса во главе сборной.

В связи с этим, учитывая решение Комитета национальных сборных команд УАФ, я вношу предложение о назначении Петракова Александра Васильевича главным тренером национальной сборной команды Украины по футболу сроком до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 (т.е. на цикл отбора и финальной части Евро-2024)».

Члены Исполкома УАФ поддержали предложение Андрея Павелко единогласно.

Александр Петраков – чемпион мира U-20 (2019), полуфиналист чемпионата Европы U-19 (2018), участник чемпионата Европы U-19 (2014), участник чемпионата мира U-20 (2015), участник чемпионата Европы U-17 (2016), чемпион Украины среди юношей (2006, 2007). Заслуженный тренер Украины (2009). Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (2019). С 17.08.2021 по 17.11.2021 – исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины. Дебют в качестве главного тренера сборной Украины: 01.09.2021 (Казахстан – Украина – 2:2, отбор ЧМ-2022). Провел во главе сборной Украины 7 матчей (2021 год). Участник отборочного турнира ЧМ-2022 (5 матчей).