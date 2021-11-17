Экс-тренер сборной Украины поздравил с выходом в плей-офф отбора на ЧМ

Экс-тренер сборной Украины Андреа Мальдера поздравил свою бывшую команду с выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022:
«Мои поздравления всем игрокам, персоналу сборной Украины и фантастическим болельщикам с важным результатом», - написал Мальдера у себя в Инстаграме.
Напомним, с 2016 по 2021 годы Мальдера был ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины. При этом в тренерский штаб Шевченко в «Дженоа» Мальдера не вошел.
Источник — Instagram
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Бажаю йому успішної самостійної кар'єри. Я буду дуже радий, якщо він в майбутньому очолить збірну Україну як головний тренер. Впевнений, що в нього вийде. Він креативний, швидкий та багато чого знає як футбольний професіонал.
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