Экс-тренер сборной Украины поздравил с выходом в плей-офф отбора на ЧМ

Андреа Мальдера рад за своих бывших подопечных

  • 17.11.2021 22:13
  • 1351 просмотр
  • 1 комментарий
Экс-тренер сборной Украины поздравил с выходом в плей-офф отбора на ЧМ
© УАФ. Андреа Мальдера

Экс-тренер сборной Украины Андреа Мальдера поздравил свою бывшую команду с выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Мои поздравления всем игрокам, персоналу сборной Украины и фантастическим болельщикам с важным результатом», - написал Мальдера у себя в Инстаграме.

Напомним, с 2016 по 2021 годы Мальдера был ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины. При этом в тренерский штаб Шевченко в «Дженоа» Мальдера не вошел.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 17.11.2021 22:50 (изменен)
    0
    Мальдера - класна, інтелігентна та позитивна людина. Шанує Україну та українців.
    -
    Бажаю йому успішної самостійної кар'єри. Я буду дуже радий, якщо він в майбутньому очолить збірну Україну як головний тренер. Впевнений, що в нього вийде. Він креативний, швидкий та багато чого знає як футбольний професіонал.
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