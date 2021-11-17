Экс-тренер сборной Украины поздравил с выходом в плей-офф отбора на ЧМ

Экс-тренер сборной Украины Андреа Мальдера поздравил свою бывшую команду с выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Мои поздравления всем игрокам, персоналу сборной Украины и фантастическим болельщикам с важным результатом», - написал Мальдера у себя в Инстаграме.

Напомним, с 2016 по 2021 годы Мальдера был ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины. При этом в тренерский штаб Шевченко в «Дженоа» Мальдера не вошел.