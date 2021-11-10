ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа объявила весь тренерский штаб Шевченко

«Дженоа» объявила состав тренерского штаба Андрея Шевченко.



Вторым тренером будет Мауро Тассотти. Ассистентами главного тренера станут Андреа Аззалин, Симоне Бономи, Валерио Фиори и Луиджи Ночентини.

Бономи и Ночентини – это аналитики, Фиори – тренер вратарей, Аззалин – тренер по физподготовке.

Отметим, что Мауро Тассотти, Луиджи Ночентини и Андреа Аззалин работали вместе с Шевченко в сборной Украины.

Андреа Мальдера, которого также сватали в «Дженоа», в тренерский штаб украинского специалиста не вошел. Сообщалось, что недавно у Мальдеры умер отец.

Андрей Шевченко в Дженоа: за и против