ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа объявила весь тренерский штаб Шевченко

«Дженоа» объявила состав тренерского штаба Андрея Шевченко.
Вторым тренером будет Мауро Тассотти. Ассистентами главного тренера станут Андреа Аззалин, Симоне Бономи, Валерио Фиори и Луиджи Ночентини.
Бономи и Ночентини – это аналитики, Фиори – тренер вратарей, Аззалин – тренер по физподготовке.
Отметим, что Мауро Тассотти, Луиджи Ночентини и Андреа Аззалин работали вместе с Шевченко в сборной Украины.
Андреа Мальдера, которого также сватали в «Дженоа», в тренерский штаб украинского специалиста не вошел. Сообщалось, что недавно у Мальдеры умер отец.
Источник — ФК Дженоа
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