ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа объявила весь тренерский штаб Шевченко

Украинскому специалисту будут помогать пять человек

  • 10.11.2021 13:59
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа объявила весь тренерский штаб Шевченко
© ФК Дженоа. Мауро Тассотти

«Дженоа» объявила состав тренерского штаба Андрея Шевченко.
 
Вторым тренером будет Мауро Тассотти. Ассистентами главного тренера станут Андреа Аззалин, Симоне Бономи, Валерио Фиори и Луиджи Ночентини.

Бономи и Ночентини – это аналитики, Фиори – тренер вратарей, Аззалин – тренер по физподготовке.

Отметим, что Мауро Тассотти, Луиджи Ночентини и Андреа Аззалин работали вместе с Шевченко в сборной Украины.

Андреа Мальдера, которого также сватали в «Дженоа», в тренерский штаб украинского специалиста не вошел. Сообщалось, что недавно у Мальдеры умер отец.

Андрей Шевченко в Дженоа: за и против

Источник — ФК Дженоа

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    online
    u6464u, 10.11.2021 14:03
    +1
    Сашо забери,а то в депутаты пойдёт.
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